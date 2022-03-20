В военном контексте закрытие неба предотвращает вход самолетов в определенное воздушное пространство. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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No-Fly Zone обеспечивают военные силы. Бесполетная зона над Украиной будет означать, что вооруженные силы, в частности НАТО, будут непосредственно атаковать любые российские самолеты, которые появятся над Украиной, то есть будут стрелять по ним в случае необходимости,

– разъяснили в ЦПИ.

В Соединенных Штатах Америки и Североатлантическом альянсе введение бесполетной зоны над Украиной равно объявление войны России.

Где раньше использовали No-Fly Zone:

1991 год – США установили в Ираке 2 бесполетных зоны для защиты религиозных групп. Это было сделано без поддержки ООН;

1992 год – во время конфликта на Балканах ООН запретила несанкционированные военные полеты над Боснией;

2011 год – Совбез ООН также утвердил бесполетную зону в Ливии.

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