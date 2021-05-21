Подросток нанес преподавателю 2 ножевых ранения в шею. Учительница находится в состоянии средней тяжести, а злоумышленника задержали.
Кстати В США 11-летнюю девочку пытался похитить мужчина с ножом: ребенок отбился от нападающего
Что произошло в лицее
В телеграм-каналах сообщают, что на уроке физики между учительницей и учеником возник конфликт. Тогда 16-летний парень ранил 74-летнюю преподавательницу.
По мнению нападавшего, учительница занижала ему оценки.
Открыли дело
По факту нападения правоохранители открыли дело о покушении на убийство. Кстати, заметили, что нападающий не стоял на учете полиции.
После совершенного подросток не пытался бежать.
Парню не удавалась физика
Отметили, что отец подростка ходил в школу обсуждать неуспеваемость сына и просил учительницу провести дополнительные занятия по физике. Затем парню наняли репетитора, сообщает Life Shot.
Что известно о нападающем
- В семье подростка называли неконфликтным. Он якобы писал стихи и играл в компьютерные игры.
- В лицее утверждали, что парень был воспитанным, дисциплину никогда не нарушал. Однако успешность в обучении была средней.