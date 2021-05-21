Подросток нанес преподавателю 2 ножевых ранения в шею. Учительница находится в состоянии средней тяжести, а злоумышленника задержали.

Кстати В США 11-летнюю девочку пытался похитить мужчина с ножом: ребенок отбился от нападающего

Что произошло в лицее

В телеграм-каналах сообщают, что на уроке физики между учительницей и учеником возник конфликт. Тогда 16-летний парень ранил 74-летнюю преподавательницу.

По мнению нападавшего, учительница занижала ему оценки.

Открыли дело

По факту нападения правоохранители открыли дело о покушении на убийство. Кстати, заметили, что нападающий не стоял на учете полиции.

После совершенного подросток не пытался бежать.

Парню не удавалась физика

Отметили, что отец подростка ходил в школу обсуждать неуспеваемость сына и просил учительницу провести дополнительные занятия по физике. Затем парню наняли репетитора, сообщает Life Shot.

Что известно о нападающем