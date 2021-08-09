О смерти диссидента, одного из самых известных участников правозащитного движения в СССР, политзаключенного и критика Путина в сети сообщил его сын Иван Ковалев.

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В России умер Сергей Ковалев

Мой отец умер сегодня, во сне, утром 9 августа,

– написал мужчина.

Ковалев умер в Москве в возрасте 91 года. Родом мужчина был из Украины.

Сергей Ковалев: краткая биография

Обучение, работа и правозащитная деятельность

Родился Ковалев 2 марта 1930 года в городе Середина-Буда Сумской области.

В 1954 году окончил биологический факультет Московского государственного университета.

Впоследствии работал в Институте биофизики Академии наук СССР, был заведующим отделом лаборатории математических методов в биологии. Там организовал сбор подписей под обращением в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Их осудили за антисоветскую агитацию из-за публикации художественных произведений.

С 1968 года стал активным участником движения в защиту прав человека. Еще через год вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР. Она стала первой независимой общественной правозащитной ассоциацией в стране. Тогда же был вынужден уйти из МГУ.

С 1971 года Ковалев – один из основных участников издания "Хроники текущих событий", которое было машинописным информационным бюллетенем советских правозащитников.

Арест, смена места жительства, продолжение правозащитной деятельности

В декабре 1974 года мужчину арестовали, обвинив в антисоветской агитации и пропаганде. Его приговорили к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки.

После этого жил в Твери. А в 1987 году по рекомендации нобелевского лауреата Андрея Сахарова стал сопредседателем проектной группы по правам человека при Международном фонде "За выживание и развитие человечества".

Ковалев участвовал в создании пресс-клуба "Гласность", в учредительном съезде общества "Мемориал". В 1990 году стал сопредседателем общества "Мемориал".

Участие в разработке законодательства России, критика Путина

Был главой комитета по правам человека Верховного совета СССР, а также депутатом Госдумы первых трех созывов. Кроме того, Ковалев – первый уполномоченный по правам человека в России.

Принимал участие в разработке российской конституции, в частности раздела "Права и свободы человека и гражданина", а также ряда федеральных законов, затрагивающих проблематику прав человека.

Также он был одним из самых резких и непримиримых критиков внутренней и внешней политики главы Кремля Владимира Путина.

Международные награды

Ковалева отметили многими наградами – французским Орденом почетного легиона, большим командорским крестом литовского ордена Великого князя Гядиминаса, большим Крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша, эстонским Орденом Креста земли Марии.

Источник: Википедия