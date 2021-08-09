Про смерть дисидента, одного із найвідоміших учасників правозахисного руху в СРСР, політв'язня та критика Путіна у мережі повідомив його син Іван Ковальов.
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У Росії помер Сергій Ковальов
Мій батько помер сьогодні, уві сні, вранці 9 серпня,
– написав чоловік.
Ковальова відійшов у вічність у Москві у віці 91 року. Родом чоловік був з України.
Сергій Ковальов: коротка біографія
Навчання, робота та правозахисна діяльність
- Народився Ковальов 2 березня 1930 року в місті Середина-Буда Сумської області.
- У 1954 році закінчив біологічний факультет Московського державного університету.
- Згодом працював в Інституті біофізики Академії наук СРСР, був завідувачем відділу лабораторії математичних методів в біології. Там організував збір підписів під зверненням на захист Андрія Синявського і Юлія Даніеля. Їх засудили за антирадянську агітацію через публікацію художніх творів.
- З 1968 року став активним учасником руху на захист прав людини. Ще через рік увійшов до складу ініціативної групи захисту прав людини в СРСР. Вона стала першою незалежною громадською правозахисною асоціацією в країні. Тоді ж був змушений піти з МГУ.
- З 1971 року Ковальов – один з основних учасників видання "Хроніки поточних подій", яке було машинописним інформаційним бюлетенем радянських правозахисників.
Арешт, зміна місця проживання, продовження правозахисної діяльності
- У грудні 1974 року чоловіка арештували, звинувативши в антирадянській агітації та пропаганді. Його засудили до 7 років таборів суворого режиму і 3 років заслання.
- Після цього жив у Твері. А в 1987 році за рекомендацією нобелівського лауреата Андрія Сахарова став співголовою проєктної групи з прав людини при Міжнародному фонді "За виживання і розвиток людства".
- Ковальов брав участь у створенні пресклубу "Гласність", в установчому з'їзді товариства "Меморіал". У 1990 році став співголовою товариства "Меморіал".
Участь у розробці законодавства Росії, критика Путіна
- Був головою комітету з прав людини Верховної ради СРСР, а також депутатом Держдуми перших трьох скликань. Крім того, Ковальов – перший уповноважений з прав людини в Росії.
- Брав участь у розробці російської конституції, зокрема розділу "Права і свободи людини і громадянина", а також низки федеральних законів, які зачіпають проблематику прав людини.
- Також він був одним із найбільш різких і непримиренних критиків внутрішньої та зовнішньої політики очільника Кремля Володимира Путіна.
Міжнародні нагороди
Ковальова відзначили багатьма нагородами – французьким Орденом почесного легіону, великим командорським хрестом литовського ордена Великого князя Гядімінаса, великим Хрестом ордена Заслуг перед Республікою Польща, естонським Орденом Хреста землі Марії.
Джерело: Вікіпедія