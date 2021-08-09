Как пишут российские СМИ, все погибшие были в тяжелом состоянии и нуждались в искусственной вентиляции легких.

Важно В России в больнице загорелся аппарат ИВЛ: есть погибшие

Причины инцидента

К трагедии привела поломка кислородной системы, находившейся под землей. Известно, что в медучреждении также лечили больных коронавирусом. На момент поломки к ИВЛ были подключены 13 человек – все они находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно.

Как заявили местные врачи, они "оперативно отреагировали на поломку". В то же время это не спасло жизни 9 пациентов. Других больных обеспечивают кислородом с помощью резервных баллонов.

Всего в больнице был 651 человек, из них 308 пациентов имели подтвержденный диагноз COVID-19.

Обратите внимание! В России обнаружили случай максимального заражения коронавируса. Мужчина инфицировал COVID-19 более 1500 человек. Как он это сделал – не сообщается.