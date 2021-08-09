Як пишуть російські ЗМІ, усі загиблі були у важкому стані та потребували штучної вентиляції легень.

Важливо У Росії в лікарні загорівся апарат ШВЛ: є загиблі

Причини інциденту

До трагедії призвела поломка кисневої системи, яка перебувала під землею. Відомо, що у медзакладі також лікували хворих на коронавірус. На момент поломки до ШВЛ були підключені 13 осіб – усі вони перебували у важкому стані та не могли дихати самостійно.

Як заявили тамтешні лікарі, вони "оперативно відреагували на поломку". Водночас це не врятувало життя 9 пацієнтів. Інших хворих забезпечують киснем за допомогою резервних балонів.

Загалом у лікарні було 651 особа, з них 308 пацієнтів мали підтверджений діагноз COVID-19.

Зверніть увагу! У Росії виявили випадок максимального зараження коронавірусом. Чоловік інфікував COVID-19 понад 1 500 осіб. Як саме він це зробив – не повідомляють.