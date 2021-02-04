В России в конце января – начале февраля 2021 года зафиксировали уменьшение доверия к Владимиру Путину. Соответствующий уровень опустился до 29%.

Источник: "Левада-центр"

Предварительные результаты свидетельствуют, что в августе – октябре 2020 года уровень доверия к Путину держался на уровне 33 – 34%.

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В то же время социологи отметили, что рейтинг доверия к президенту России снижается уже больше 2 лет. Однако иногда он повышается на 1 – 2 пункта, к примеру, в ноябре 2017 года он составлял 59%.

Однако уровень одобрения российского президента составляет 64% – соответствующий показатель остается почти неизменным несколько последних лет.

Среди возрастной группы россиян 18 – 24 лет деятельность президента одобряет 51% респондентов, не одобряют – 46%. За последние 3 года уровень одобрения Путина в этой возрастной группе упал примерно на треть.

По информации аналитического центра "Левада", рейтинг доверия к оппозиционеру Алексею Навальному вырос до 5% и впервые превысил уровень доверия к главе КПРФ.

Обратите внимание! Опрос проводили 29 января – 2 февраля 2021 года по репрезентативной выборке населения объемом 1 616 человек от 18 лет в 50 субъектах России. Исследование проводили методом личного интервью.