В России случился очередной "досадный" случай с участием вертолета. Вновь против россиян сыграла "жесткая посадка".

Читайте также Зеленский прокомментировал участие в G20, куда собирается приехать Путин

В России разбился еще один вертолет

СМИ российских кафиров сообщают о том, что вертолет "Ми-8" авиакомпании "Полярные авиалинии" совершил "жесткую посадку" в Якутии, где был задействован в тушении лесных пожаров.

Вертолет вылетел из Усть-Майского, но долететь до места назначения ему не суждено. У пилота начались технические неисправности, он попытался совершить аварийную посадку. Она ему не удалась – при контакте с землей вертолет развалился.

На борту вертолета было три человека, они пострадали, их состояние уточняется.

Падение самолетов россиян в Якутии стать нормой

За последние 8 дней это уже третья катастрофа в Якутии. Наверное, там очень благоприятный климат. Самолет Ан-2, вылетевший утром 21 июня, до сих пор не обнаружили. На его борту было три человека и тонна груза.

Еще одна "жесткая посадка" произошла 22 июня. Самолет-зондировщик Ан-30М неудачно приземлился. Семь находившихся на борту выживших также самолет перевозил 6,5 тонн груза.

Смотрите также – ВСУ удалось поразить вражеский "Панцирь": видео