Как пишут российские СМИ, вертолет принадлежит Росгвардии. Причины авиакатастрофы пока не разглашают.
Важно США подняли истребители из-за приближения к Гавайям бомбардировщиков России
Жертвы авиакатастрофы
По предварительной информации, в результате катастрофы погибли 3 человека. Чудом никто из местных не пострадал.
Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет без вооружения. Власти Ленинградской области подтвердили информацию о крушении вертолета, но отказались раскрывать детали инцидента.
Село Карпикюля, где произошла авиакатастрофа: смотрите видео
Самолет упал в Ленинградской области: смотрите видео
Место падения военного вертолета / Фото телеграмм-канала LIFE SHOT, "78"