Истребители США не выполняли маневров перехвата. Однако они не позволили российским бомбардировщикам войти в зону идентификации американских ПВО.

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Когда случились инциденты

Оба случая произошли в июне, но о них стало известно только сейчас. Американские F-22 Raptors поднимались 13 и 18 июня с объединенной базы Перл-Харбор-Хикам близ Гонолулу "из-за масштабных российских военных учений, которые проходили у побережья Гавайев".

Американские истребители дважды в этом месяце выполняли полет над Гавайями как мера во время маневров российских бомбардировщиков в регионе,

– сообщил представитель Пентагона.

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