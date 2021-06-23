Истребители США не выполняли маневров перехвата. Однако они не позволили российским бомбардировщикам войти в зону идентификации американских ПВО.
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Когда случились инциденты
Оба случая произошли в июне, но о них стало известно только сейчас. Американские F-22 Raptors поднимались 13 и 18 июня с объединенной базы Перл-Харбор-Хикам близ Гонолулу "из-за масштабных российских военных учений, которые проходили у побережья Гавайев".
Американские истребители дважды в этом месяце выполняли полет над Гавайями как мера во время маневров российских бомбардировщиков в регионе,
– сообщил представитель Пентагона.
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Нарушение Россией воздушного пространства: кратко
- Россия регулярно осуществляет провокационные полеты боевых самолетов вблизи воздушных границ стран НАТО.
- Самолеты государства 15 июня нарушили воздушное пространство Эстонии. Они летали близ острова Хийумаа без соответствующего разрешения.
- Также 11 июня самолеты России 2 раза за день нарушили воздушное пространство Дании.
- В марте российский вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Украины. После этого Госпогранслужба направила пограничникам соседнего государства письмо о нарушении госграницы Украины.