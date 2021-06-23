Винищувачі США не виконували маневрів перехоплення. Однак вони не дозволили російським бомбардувальникам увійти до зони ідентифікації американських ППО.
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Коли трапилися інциденти
Обидва випадки трапилися у червні, але про них стало відомо лише зараз. Американські F-22 Raptors підіймалися 13 та 18 червня з Об'єднаної бази Перл-Харбор-Хікам поблизу Гонолулу "через масштабні російські військові навчання, які проходили біля узбережжя Гаваїв".
Американські винищувачі двічі цього місяця виконували політ над Гаваями як запобіжний захід під час маневрів російських бомбардувальників у регіоні,
– повідомив представник Пентагону.
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Порушення Росією повітряного простору: коротко
- Росія регулярно здійснює провокаційні польоти бойових літаків поблизу повітряних кордонів країн НАТО.
- Літаки держави 15 червня порушили повітряний простір Естонії. Вони літали поблизу острова Гіюмаа без відповідного дозволу.
- Також 11 червня літаки Росії 2 рази за день порушили повітряний простір Данії.
- У березні російський вертоліт МІ-8 залетів у повітряний простір України. Після цього Держприкордонслужба скерувала прикордонникам сусідньої держави лист щодо порушення держкордону України.