Винищувачі США не виконували маневрів перехоплення. Однак вони не дозволили російським бомбардувальникам увійти до зони ідентифікації американських ППО.

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Коли трапилися інциденти

Обидва випадки трапилися у червні, але про них стало відомо лише зараз. Американські F-22 Raptors підіймалися 13 та 18 червня з Об'єднаної бази Перл-Харбор-Хікам поблизу Гонолулу "через масштабні російські військові навчання, які проходили біля узбережжя Гаваїв".

Американські винищувачі двічі цього місяця виконували політ над Гаваями як запобіжний захід під час маневрів російських бомбардувальників у регіоні,

– повідомив представник Пентагону.

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