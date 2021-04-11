В Министерстве обороны России утвердили проект нового бомбардировщика. Считают, что он должен быть "невидимым для противовоздушной обороны стран НАТО".

Министерство обороны России утвердило окончательный проект бомбардировщика, который назвали ПАК ДА – "перспективный авиационный комплекс дальней авиации". Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о российский бомбардировщик

Россия скрывает вид нового самолета, но показала рендеры с его возможным видом.

Кремль планирует принять новый бомбардировщик на вооружение до 2027 года. И таким образом заменить ракетоносцы Ту-95МС, у которых истекает срок службы.

К тому же Москва убеждена, что самолет сможет незамеченным преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО.

Чем щеголяют в России

В России говорят, что самолет должен быть построен по схеме "летающее крыло", когда подъемную силу создает фактически вся поверхность аппарата.

Обратите внимание! До сих пор в мире существует единственный малозаметный бомбардировщик, созданный по схеме "летающее крыло". Это американский B-2 Spirit или как еще называют Stealth Bomber. Его создали для прорыва плотной ПВО противника.

По информации российского издания, авиаконструкторы уже провели серию стендовых испытаний, чтобы оценить уровень радиолокационной заметности на специальных макетах и ​​отдельных полноразмерных элементах бомбардировщика.

Считают, что испытания подтвердили сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния ПАК ДА. Устройство планируют как дозвуковое, что должно увеличить дальность полета.



В России рассказали о создании нового бомбардировщика​ / Фото РИА Новости

Также он сможет осуществлять ракетные удары по объектам на земле с большой дистанции, а дальность его полета должна составлять 15 тысяч километров.

"ПАК ДА возьмет на борт и гиперзвуковре вооружение, в том числе новейший "Кинжал". Также самолет сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов", – говорят в России.

В Кремле считают, что малозаметность избавит экипаж необходимости как можно скорее покидать район пуска ракет или сброса бомб.



В России рассказали о создании нового бомбардировщика​ / Фото РИА Новости

Москва утверждает, что "первую силовую установку для ПАК ДА уже собрали "в железе" и скоро отправят на стендовые испытания. Проектировали полностью в "цифре", максимально упростило запуск производства. В текущем году построят еще несколько двигателей, которые также примут участие в стендовых испытаниях ".

Обратите внимание! 11 апреля турецкий беспилотник Bayraktar TB2 впервые провел наблюдательную миссию в зоне проведения ООС. Он обнаружил российскую военную технику. В частности враждебные зенитные ракетные комплексы Панцирь-С1, С-125, Тор, танки и гаубицы.