Во второй половине XX века произошел настоящий прорыв в сфере исследования космического пространства. Именно в это время имели место первый полет человека в космос, высадка на Луну и посадка летательного аппарата на поверхность Марса.

Кроме этого, значительным достижением было проектирование пилотируемых орбитальных станций. Первая такая станция функционировала в околоземном космическом пространстве на протяжении 15 лет, за это время члены ее экипажа успели установить ряд рекордов.

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Приостановление проекта "Мир"

Проектирование научно-исследовательской орбитальной станции "Мир" началось в 1976 году. Идея и технические предложения по созданию долгосрочных орбитальных станций принадлежали тогда еще советской ракетно-космической корпорации "Энергия".

Уже через 2 года создали эскизный проект, реализация которого активно продолжалась до 1984 года. Именно тогда завершению работы помешала новая программа по созданию первого советского орбитального корабля "Буран".

Все ресурсы бросили на воплощение последнего проекта, поэтому работа над станцией "Мир" была практически заморожена.

Приказ от секретаря КПСС

Ситуацию изменил приказ секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Григория Романова. Он непосредственно дал задание завершить "Мир" в кратчайший срок, а именно – до 27 съезда партии.



Романов дал задание завершить проект "Мир" / Фото РИА Новости

Тогда созданием "Мира" занималось 280 организаций, которые контролировали более 20 государственных министерств и ведомств. Уже 20 февраля 1986 года на орбиту вывели базовый блок станции.

В течение следующих 10 лет к нему постепенно присоединили еще 6 модулей под следующими названиями:

"Квант-1";

"Квант-2";

"Кристалл";

"Спектр";

"Природа";

специальный стыковочный модуль.

13 марта "Мир" заселили, астронавты в составах 28 экспедиций находились на станции до 16 июня 2000 года.

Какие условия были на станции

Всего на станции работали 104 космонавта из 12 стран. Все удобства для экипажа были обустроены в базовом блоке.

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В нем астронавты могли отдохнуть, также именно здесь было размещено управление работой систем станции. В блоке одновременно могли поместиться 6 членов экипажа.

Каждый присоединенный к базовому блоку модуль выполнял в свою очередь особую функцию.

• "Квант" предназначался для проведения исследований в области внеатмосферной астрономии;

• "Квант-2" был оснащен дополнительным научным оборудованием для обеспечения выхода космонавтов в открытый космос;

• Модуль "Кристалл", который присоединили к станции уже в начале 1990-х годов, был предназначен для очистки биологически активных веществ с целью получения новых лекарственных препаратов. Здесь также выращивали кристаллы различных белков, проводили гибридизацию клеток и разнообразные астрофизические и технологические эксперименты.



На станции работали 104 космонавта / Фото "Газета.ру"

• На модуле "Спектр" астронавты исследовали природные ресурсы Земли, верхние слои атмосферы, космическое излучение и поведение различных материалов в условиях открытого космоса.

* Для подобных экспериментов предназначался и последний исследовательский модуль станции "Природа". На нем исследовали среду вблизи самой станции "Мир", а также влияние космического излучения на организм человека.

Специальные корабли по обеспечению обслуживания

Поскольку на станции постоянно находились люди, была необходимость в обеспечении обслуживания с Земли. Для этого были разработаны специальные космические корабли серии "Союз" и "Прогресс".

Первые использовались для доставки на орбитальную станцию и возвращения на Землю членов экипажа и полезных грузов. Эти корабли были преимущественно пилотированными и могли выполнять полет в составе орбитального комплекса от 120 до 180 суток, в зависимости от модификации отдельного выпуска.



"Прогресс" и "Союз" разработали для обеспечения обслуживания с Земли / Фото NASA

Транспортные корабли "Прогресс" предназначались для доставки на станцию расходных материалов: топлива и научного оборудования. Это были автоматические корабли, которые также могли находиться в космосе до 180 суток.

Кроме того, создали серию одноразовых космических аппаратов "Радуга" в виде капсул, задачей которых было доставить на Землю материалы с результатами исследований. С их помощью на Землю доставили более 500 килограммов таких материалов.

Что удалось получить благодаря "Миру"

Всего из "Мира" передали более 1,5 терабайта научной информации и более 4,5 тонны грузов с результатами экспериментов.

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Со станции произвели съемку 125 миллионов квадратных километров земной поверхности, а сама станция обошла по орбите вокруг планеты 86 331 раз.

На "Мире" провели более 23 тысяч экспериментов, среди которых были первые эксперименты над растениями в космосе, а также поставили 2 рекорда продолжительности пребывания на орбите.

* Первый принадлежит Валерию Полякову, который в течение 1994 – 1995 годов непрерывно провел в космосе 437 суток 17 часов и 59 минут.

* Второй рекорд – продолжительность космического полета среди женщин. Его установила американская астронавтка Шеннон Лусид. Ее полет в 1996 году длился 188 суток 4 часа и 1 минуту.



Шеннон Лусид установила рекорд по продолжительности полета / Фото Space Center Houston

С 1995 года станцию "Мир" начали посещать иностранные экипажи. Так, на ней побывало 14 приглашенных международных экспедиций среди которых были космонавты из Сирии, Болгарии, Афганистана и Франции, а также из:

Японии;

Великобритании;

Австрии;

Германии;

Словакии;

Канады.

Как орбитальная станция "Мир" перестала существовать

Однако в конце 1990-х годов на станции начали выходить из строя различные приборы, а системы все чаще давали сбой. Оборудование на "Мире" устарело, и правительство утверждало, что на ремонт и обновление нет денег.

Тогда спасти станцию предложил бывший президент Ирана Мохаммад Хатами. Иранская делегация в России была заинтересована в покупке "Мира", или же в ее финансировании в обмен на подготовку российскими специалистами иранских космонавтов.

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Также потенциальные иностранные инвесторы интересовались использованием станции в военных целях. Правительство России отказалось от такого предложения и впоследствии решили, что "Мир" необходимо затопить. Место для этого нашли в специальном районе так называемого кладбища космических кораблей в южной части Тихого океана.

Так, 23 марта 2001 года станцию "Мир" официально похоронили в водах океана. Сейчас макет орбитальной станции "Мир" можно увидеть в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в поселке Звездный городок.



"Мир" затопили в Тихом океане / Фото РИА Новости

Еще один макет с автографом последнего командира станции Сергея Залетина нашел свое место в немецком развлекательном парке "Европа-парк".

Благодаря своим достижениям и вкладам в развитие науки станция "Мир" стала известной на весь мир. Она появилась в ряде иностранных фантастических фильмов, самые известные из которых – "Армагеддон", "Вирус" и "Железное небо".