В Иране на ядерном объекте в Натанзе произошел сбой в системе распределения энергии. Детали происшествия не разглашают, однако власти уверяют, что пострадавших нет.

Пострадавших нет и вреда окружающей среде вроде бы нанесено не было. Об этом сообщили в Организации по атомной энергии Ирана.

Читайте также Ядерная программа: глава МАГАТЭ приехал на переговоры в Иран

На вопросы журналистов о саботаже или техническом дефекте, официальные представители организации отказались отвечать.

Накануне в Натанзе открыли цех по производству центрифуг

Лишь накануне в Натанзе открыли цех по производству усовершенствованных центрифуг. Начались испытания этих центрифуг.

Интересно! Израильские СМИ сообщили, что инцидент – результат кибератаки, которая и повредила установку с центрифугами. Если окажется, что именно Израиль вызвал отключение – это повлечет напряженность на Ближнем Востоке.

Продолжаются переговоры о возобновлении СВПД

В 2015 году Иран и 6 международных партнеров подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе. Этот документ предусматривает постепенное снятие с Ирана санкций, если Тегеран будет постепенно сокращать ядерную программу.

К теме Байден продлил санкции против Ирана, которые ввели еще в 1995 году

В 2018 году США вышли из плана, пояснив, что Иран своих обязательств не выполняет. Тегеран, в свою очередь, тоже отказался выполнять положения плана. Сейчас продолжаются переговоры о возобновлении СВПД.

Смотрите на карте, где расположен Натанз: