Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси прибыл в Иран на переговоры. Правительство страны заявляло, что ограничит доступ инспекторов к своим ядерным объектам после 23 февраля.

Глава МАГАТЭ провел встречу с руководителем гражданской организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

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Цель визита главы МАГАТЭ

Визит Рафаэля Гросси имел целью найти "взаимоприемлемое решение" для продолжения мониторинга ядерных объектов исламской страны.

Со своей стороны Иран пообещал не высылать инспекторов и не прекращать сотрудничество с МАГАТЭ. Но доступ ограничат, пока США не отменят санкции.

Иран не отказывается от ядерной сделки

Глава МИД Ирана Джавад Зарифе отметил, что приостановка допуска инспекторов не означает, что страна отказывается от ядерной сделки.

Он подчеркнул, что страна готова к переговорам с США. Но для этого Штаты сначала должны изменить свою политику.

Иран начнет переговоры относительно ядерного соглашения, когда стороны вернутся к выполнению своих обязательств,

– подчеркнул министр.

МАГАТЭ анонсировала пресс-конференцию по итогам встречи на вечер 21 февраля.

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