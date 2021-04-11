В Ірані на ядерному об'єкті у Натанзі стався збій у системі розподілу енергії. Деталі події не розголошують, проте влада запевняє, що постраждалих немає.

Потерпілих нема та й шкоди навколишньому середовищу начебто завдано не було. Про це повідомили в Організації з атомної енергії Ірану.

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На питання журналістів про саботаж або технічний дефект, офіційні представники Організації відмовились відповідати.

Напередодні у Натанзі відкрили цех з виробництва центрифуг

Лише напередодні у Натанзі відкрили цех з виробництва вдосконалених центрифуг. Почались випробування цих центрифуг.

Цікаво! Ізраїльські ЗМІ повідомили, що інцидент – результат кібератаки, яка й пошкодила установку з центрифугами. Якщо виявиться, що саме Ізраїль спричинив відключення – це спричинить напруженість на Близькому Сході.

Тривають перемовини щодо відновлення СВПД

У 2015 році Іран та 6 міжнародних партнерів підписали Спільний всеосяжний план дій щодо ядерної програми. Цей документ передбачає поступове зняття з Ірану санкцій, якщо Тегеран поступово скорочуватиме ядерну програму.

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У 2018 році США вийшли з плану, пояснивши, що Іран своїх зобов'язань не виконує. Тегеран, своєю чергою, теж відмовився виконувати положення плану. Наразі тривають перемовини щодо відновлення СВПД.

Дивіться на карті, де розташований Натанз: