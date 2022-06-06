Благородная цель?

Нет. Просто россияне усилили контроль на приграничной территории.

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То ли для борьбы с украинским ДРГ (я бы очень радовался, если бы наши ДРГ могли работать по российской территории), то ли для усиленной борьбы со своими дезертирами.

О, неужели те легендарные "заградотряды", о которых говорят в прослушках, чтобы все как у дедов? Ну, кто знает…

Что это было

Но пару недель назад на границе возле КПП Зерново Брянской области произошло какое-то сражение кого-то с кем-то.

В результате погиб отряд из 6 пограничников россиян, который пафосно хоронили на днях.

Напомню, что пограничники – это войска в ведении ФСБ, ранее КГБ.

Рядом с КПП находится заповедник Брянский лес. По-видимому, кто-то из россиян прорывался через границу домой по старым партизанским тропам, но встретил усиленный пограничный отряд ФСБ.

Боевая ничья и приветствие всем участникам с Днем пограничника.