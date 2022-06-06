Шляхетна ціль?
Ні. Просто росіяни підсилили контроль у прикордонній території.
Читайте також Російські провокації не зупинять постачання Україні новітніх РСЗВ
Чи то для боротьби з українським ДРГ (я б прямо дуже радів, якби наші ДРГ могли працювати по російській території), чи то для посиленої боротьби зі своїми дезертирами.
О, невже ті легендарні "заградотряди", про які говорять в прослушках, щоб все як у дідів? Ну, хто зна…
Що це було
Але пару тижнів тому на кордоні біля КПП Зерново Брянської області стався якийсь бій когось з кимось.
У результаті загинув загін з 6 прикордонників росіян, який пафосно ховали днями.
Поруч з КПП знаходиться заповідник Брянський ліс. Мабуть, хтось з росіян проривався через кордон додому старими партизанськими тропами, але зустрів посилений прикордонний загін ФСБ.
Бойова нічия і вітання всім учасникам з Днем прикордонника.
ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії – дивіться відео: