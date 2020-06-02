В Минобороны России заявили о завершении отбора кандидатов для тестирования вакцины от коронавируса. Тестирование проведут на 50 военных, которые, якобы, добровольно согласились на это.

Среди определенных военных есть и 5 женщин, сообщает Министерство обороны России.

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В российском правительстве также заявляют, что кандидатов выбирали из различных подразделений Вооруженных сил. Первых военных отвезут в лабораторный центр уже 3 июня.

Российское Минобороны не объясняет, почему для тестирования вакцины выбрали именно военных. Впрочем здесь вполне логичная причина – в России просто слишком много военных и они все не помещаются на территории этого государства.

Именно поэтому их часто можно встретить в Украине (Донбасс и Крым), Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Молдове (Приднестровье), Сирии и даже Ливии.

Что известно о российской армии?Она входит в пятерку самых многочисленных и самых дорогих в мире. Общая численность действующих военнослужащих близка к 1 миллиону человек, а на оборонные нужды в 2019 году Россия выделила 65,1 миллиарда долларов.