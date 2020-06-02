У Міноборони Росії заявили про завершення відбору кандидатів для тестування вакцини від коронавірусу. Тестування проведуть на 50 військових, які, мовляв, добровільно погодилися на це.

Серед визначених військових є і 5 жінок, повідомляє Міністерство оборони Росії.

До слова Коронавірус в Росії: за добу понад 9 тисяч випадків зараження

У російському уряді також заявляють, що кандидатів вибирали з різних підрозділів Збройних сил. Перших військових відвезуть у лабораторний центр вже 3 червня.

Російське Міноборони не пояснює, чому для тестування вакцини обрали саме військових. Втім тут є цілком логічна причина – у Росії просто занадто багато військових і вони усі не поміщаються на території цієї держави.

Саме тому їх часто можна зустріти в Україні (Донбас і Крим), Грузії (Абхазія і Південна Осетія), Молдові (Придністров'я), Сирії і навіть Лівії.

Що відомо про російську армії?Вона входить до п'ятірки найчисельніших і найдорожчих у світі. Загальна чисельність чинних військовослужбовців близька до 1 мільйона осіб, а на оборонні потреби у 2019 році Росія виділила 65,1 мільярда доларів.