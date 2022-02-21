Соответствующее заявление о сомнениях среди российской власти о целесообразности вторжения в Украину издание сообщает со ссылкой на неназванных западных чиновников.

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В России сомневаются, что вторжение в Украину необходимо

Западные чиновники говорят, что, по их мнению, высокопоставленные представители российской службы безопасности и военные серьезно сомневаются в разумности вторжение в Украину,
– отметил редактор издания Доминик Вагхорн.

Он добавил, что впервые слышит похожие заявления от чиновников Запада. "Похоже, они уверены в своей информации", – подчеркнул Вагхорн.

Кроме того, редактор издания сообщил, что, по информации источников, Россия развернула войска в приграничных районах. "Это означает, что они оставили свои базы, двигаются на позиции и готовятся к вторжению", – сообщил он.

Напомним, о том, что российские подразделения продвигаются к границе Украины, ранее заявили в Белом доме.

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