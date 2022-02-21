Відповідну заяву про сумніви серед російської влади щодо доцільності вторгнення в Україну видання повідомляє з посиланням на неназваних західних чиновників.
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У Росії сумніваються, що вторгнення в Україну потрібне
Західні посадовці кажуть, що, на їхню думку, високопоставлені представники російської служби безпеки та військові серйозно сумніваються у розумності вторгнення в Україну,
– зазначив редактор видання Домінік Вагхорн.
Він додав, що вперше чує схожі заяви від чиновників Заходу. "Схоже, вони впевнені у своїй інформації", – наголосив Вагхорн.
Крім того, редактор видання повідомив, що, за інформацією джерел, Росія розгорнула війська у прикордонних районах. "Це означає, що вони залишили свої бази, рухаються на позиції та готуються до вторгнення", – повідомив він.
Нагадаємо, про те, що російські підрозділи просуваються до кордону України, раніше заявили в Білому домі.
Війська Росії під українським кордоном: останні новини
- У Білому домі 21 лютого проінформували, що всі поточні ознаки вказують на те, що Володимир Путін взявся виконувати план зі здійснення масштабного військового вторгнення в Україну.
- Дослідники Conflict Intelligence Team також зазначили, що протягом кількох останніх днів ситуація у прикордонних з Україною районах Росії змінилась. Аналітики кажуть, що перекидання сил завершилось, тепер мовиться про вихід на позиції для можливого нападу.
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