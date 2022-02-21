Про це радник президента США з нацбезпеки повідомив в ефірі телеканалу ABC News 21 лютого.

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"Усі ознаки вказують на те, що Путін і росіяни взялися виконувати план зі здійснення повномасштабного військового вторгнення в Україну", – зазначив американський посадовець.

Ми бачили лише протягом останніх 24 годин подальше просування російських підрозділів до кордону без будь-якого іншого притомного пояснення, окрім підготовки до нападу. Ми не можемо передбачити точного часу чи дати, але це точно виглядає так, наче росіяни просуваються,

– продовжив Джейк Салліван.

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