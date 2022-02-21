Про це повідомили в організації, яка займається дослідженням військових конфліктів. Зміни переважно помітили в характері руху російської техніки.

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Танки та БМП вже йдуть своїм ходом

Якщо раніше гусеничну техніку (танки, БМП, САУ) везли майже виключно на залізничних платформах і танкових транспортерах, то тепер вони майже всюди зазвичай рухаються своїм ходом. Більше того, часто це рух відбувається в лічених кілометрах від кордонів,

– повідомили в Conflict Intelligence Team.

Дослідники кажуть, що це схоже на формування бойових порядків батальйонних тактичних груп. Так виглядає, що мовиться про вихід на положення для можливого наступу.

Військові Росії перебувають у важких умовах

У Conflict Intelligence Team повідомили, що російські солдати на кордоні перебувають у дуже важкому стані. Приміщення – занадто малі для сну, нормального харчування немає.

Зверніть увагу! Аналітики кажуть, що війська довго не можуть перебувати в таких умовах, отож, якщо ескалація буде, то її можна очікувати вже найближчим часом. Інший варіант – відведення військ – також найближчими днями.

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Факти про підготовку до наступу: деталі

На території центральної міської лікарні міста Шебекіне, всього за 5 кілометрів від кордону, розгорнуть польовий госпіталь.

Він може використовуватись у разі наступальних дій у Харківській області.

Досі були розгортання шпиталів лише у польових таборах і лише на північному заході окупованого Криму чи Білорусі.

Спостерігається перекидання інженерної техніки.

У Краснодарському краю неподалік Кримського мосту помітили військові вантажівки з металевими конструкціями, які дослідник Том Баллок розпізнав, як автодорожній розбірний міст.

Він може використовуватися для відновлення підірваних мостів через Дніпро або Чонгарську протоку, що веде з окупованого Криму в Херсонську та Запорізьку області.

Зазначимо, при цьому в Conflict Intelligence Team не готові назвати дат і масштабів військової операції.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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