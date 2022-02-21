Про це в ефірі 24 каналу розповів політик та журналіст Андрій Шкіль. За його словами, Путін демонструє те ж саме, що хочуть продемонструвати війська Росії на кордонах України.

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"Для чого це (напруження на кордонах України – 24 канал)? Це тиск, імітація холодної війни", – сказав Андрій Шкіль.

Журналіст зазначив, що під час холодної війни між СРСР та Заходом, останній нарощував озброєння для тиску на економіку Радянського Союзу. Одній загрозі він пропонував іншу.

Путін "переінакшив" це все і намагається тиском війни з Україною, а це війна в Європі, тиснути на Захід, щоб той пішов на поступки. Андрій Шкіль Політик, журналіст

Росія блефує, – Шкіль

Росія прагне, щоб Захід зняв з неї всі санкції, дозволив офіційно приєднати Крим, забрати в України право визначати свою долю щодо вступу в НАТО, а також – забрати війська й озброєння, що забезпечують безпеку країн Альянсу, які межують з нею. Тобто зробити все те, що зробити неможливо, сказав Андрій Шкіль.

США, за словами журналіста, виконують роль суворого перемовника і кажуть: "Якщо буде війна, ви пошкодуєте, що її почали". Водночас президент Франції Еммануель Макрон погоджується, що Росія "має право на претензії".

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"Але реакція Макрона також продиктована тим, що вони разом з США розуміють – війна у планах Росії неминуча. Цей блеф Росія мусить хоча б чимось підтвердити", – зазначив Шкіль.

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