Міністр під час свого брифінгу заявив, що рівень загрози залишається високим, інформує 24 канал. Проте влада прогнозує можливі сценарії для того, щоб вибрати тактику у разі можливого наступу.

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Що саме може планувати Росія

За словами Резнікова, Міністерство оборони розглядало сценарій, що Росія спробує буквально оточити Україну військами – від білоруського Бреста до російського Таганрога, по суходолу, на 2 морях та в тимчасово окупованому Криму.

Зауважте! Олексій Резніков повідомив, що не бачить відведення і зменшення кількості російських військ. Проте запевнив, що усі частини України у бойовій готовності.

"(Росіяни – 24 канал) позначили активність на тимчасово окупованій частині Молдови – у Придністров'ї. Також очікувалось, що Росія на тлі цього влаштує загострення на Сході України", – зазначив він.

Інші способи тиску

Зокрема, очільник Міноборони пояснив, що окупанти супроводжуватимуть агресію й іншими засобами тиску:

кібератаки;

мінування;

заворушення.

Мета дій – розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились від ЄС та НАТО, а врешті-решт утратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити,

– підкреслив міністр.

Останні заяви Резнікова: головне

Міністр оборони зауважив. що від початку загострення на Донбасі 17 лютого окупанти пошкодили 4 навчальних заклади й 5 об'єктів цивільної інфраструктури. Самих бойовиків Резніков назвав "мавпами з гранатами".

Як розповів глава Міноборони, якщо Росія визнає "утворення" бойовиків на Донбасі, то після цього вторгнення може відбутись шляхом "введення так званих миротворців".

Висловлювався Резніков і щодо примусової "евакуації" мешканців Донбасу. Він назвав це "фарсом", адже декілька тисяч людей вивезли показово, хоч потім вони самі повертаються додому.

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