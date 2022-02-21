Міністр під час свого брифінгу заявив, що рівень загрози залишається високим, інформує 24 канал. Проте влада прогнозує можливі сценарії для того, щоб вибрати тактику у разі можливого наступу.
До теми Прикриваються навчаннями: Росія ввела до Азовського моря десантні й бойові кораблі
Що саме може планувати Росія
За словами Резнікова, Міністерство оборони розглядало сценарій, що Росія спробує буквально оточити Україну військами – від білоруського Бреста до російського Таганрога, по суходолу, на 2 морях та в тимчасово окупованому Криму.
"(Росіяни – 24 канал) позначили активність на тимчасово окупованій частині Молдови – у Придністров'ї. Також очікувалось, що Росія на тлі цього влаштує загострення на Сході України", – зазначив він.
Інші способи тиску
Зокрема, очільник Міноборони пояснив, що окупанти супроводжуватимуть агресію й іншими засобами тиску:
- кібератаки;
- мінування;
- заворушення.
Мета дій – розхитати України зсередини, щоб ми змінили політичний курс та відмовились від ЄС та НАТО, а врешті-решт утратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити,
– підкреслив міністр.
Останні заяви Резнікова: головне
- Міністр оборони зауважив. що від початку загострення на Донбасі 17 лютого окупанти пошкодили 4 навчальних заклади й 5 об'єктів цивільної інфраструктури. Самих бойовиків Резніков назвав "мавпами з гранатами".
- Як розповів глава Міноборони, якщо Росія визнає "утворення" бойовиків на Донбасі, то після цього вторгнення може відбутись шляхом "введення так званих миротворців".
- Висловлювався Резніков і щодо примусової "евакуації" мешканців Донбасу. Він назвав це "фарсом", адже декілька тисяч людей вивезли показово, хоч потім вони самі повертаються додому.
Важливо – нові розгортання військ Росії біля України: дивіться відео