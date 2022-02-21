Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Резніков підтвердив, що росіяни активно маневрують біля кордонів України, їх скупчення відстежують на території окупованого Криму.
Актуально Для можливого вторгнення: Резніков про реакцію України на легітимізацію так званих "республік"
До Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових
Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі ракетний катер,
– розповів Резніков.
Міністр також наголосив, що для нього не стало несподіванкою продовження спільних навчань на території Білорусі. Адже війська з дальніх округів Росії діставались сюди кілька тижнів, отож було малоймовірно, що їх відведуть.
Дивіться фото з Азовського моря / Фото з "Мілітарний"
Читайте також Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків
Війська Росії біля кордону України: останні новини
- Згідно з даними компанії Maxar, на супутникових знімках видно, що активність російських військ біля північно-східного кордону України зросла. Вони знялись з полігонів і перебувають ближче до кордону – у лісах та поблизу них.
- Володимир Путін вирішив провести засідання Ради безпеки Росії вже 21 лютого. Теми ще не назвали.
- Міністр оборони Олексій Резніков не виключив, що "легітимізація" "квазіреспублік" може бути приводом для вторгнення Росії. Мовиться, зокрема, і про введення так званих "миротворців".
- Тим часом на Донбасі тривають активні обстріли з боку окупантів: вони обстрілюють житлові будинки, при цьому звинуваючи ЗСУ.
Супутники зафіксували нові розгортання військ Росії біля українського кордону: відео