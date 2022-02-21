Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Резніков підтвердив, що росіяни активно маневрують біля кордонів України, їх скупчення відстежують на території окупованого Криму.

Актуально Для можливого вторгнення: Резніков про реакцію України на легітимізацію так званих "республік"

До Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових

Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі ракетний катер,

– розповів Резніков.

Міністр також наголосив, що для нього не стало несподіванкою продовження спільних навчань на території Білорусі. Адже війська з дальніх округів Росії діставались сюди кілька тижнів, отож було малоймовірно, що їх відведуть.

Зверніть увагу! Щодо раптових військових навчань на території Придністров'я, то у Міноборони кажуть, що це – теж не сюрприз. На них ЗСУ готові реагувати за потреби.

Дивіться фото з Азовського моря / Фото з "Мілітарний"

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Війська Росії біля кордону України: останні новини

Згідно з даними компанії Maxar, на супутникових знімках видно, що активність російських військ біля північно-східного кордону України зросла. Вони знялись з полігонів і перебувають ближче до кордону – у лісах та поблизу них.

Володимир Путін вирішив провести засідання Ради безпеки Росії вже 21 лютого. Теми ще не назвали.

Міністр оборони Олексій Резніков не виключив, що "легітимізація" "квазіреспублік" може бути приводом для вторгнення Росії. Мовиться, зокрема, і про введення так званих "миротворців".

Тим часом на Донбасі тривають активні обстріли з боку окупантів: вони обстрілюють житлові будинки, при цьому звинуваючи ЗСУ.