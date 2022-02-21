Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільному брифінгу з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Резніков підтвердив, що росіяни активно маневрують біля кордонів України, їх скупчення відстежують на території окупованого Криму.

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До Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових

Рухаються кораблі в Чорному та Азовському морях. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині. Але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі у навчаннях до Азовського моря увійшли 3 великі десантні кораблі та 5 бойових кораблів та катерів інших класів, у тому числі ракетний катер,
– розповів Резніков.

Міністр також наголосив, що для нього не стало несподіванкою продовження спільних навчань на території Білорусі. Адже війська з дальніх округів Росії діставались сюди кілька тижнів, отож було малоймовірно, що їх відведуть.

Дивіться фото з Азовського моря / Фото з "Мілітарний"

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Війська Росії біля кордону України: останні новини

  • Згідно з даними компанії Maxar, на супутникових знімках видно, що активність російських військ біля північно-східного кордону України зросла. Вони знялись з полігонів і перебувають ближче до кордону – у лісах та поблизу них.
  • Володимир Путін вирішив провести засідання Ради безпеки Росії вже 21 лютого. Теми ще не назвали.
  • Міністр оборони Олексій Резніков не виключив, що "легітимізація" "квазіреспублік" може бути приводом для вторгнення Росії. Мовиться, зокрема, і про введення так званих "миротворців".
  • Тим часом на Донбасі тривають активні обстріли з боку окупантів: вони обстрілюють житлові будинки, при цьому звинуваючи ЗСУ.

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