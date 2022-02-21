Министр на своем брифинге заявил, что уровень угрозы остается высоким, информирует 24 канал. Однако власти прогнозируют возможные сценарии для того, чтобы выбрать тактику в случае возможного наступления.

К теме Прикрываются учениями: Россия ввела в Азовское море десантные и боевые корабли

Что может планировать Россия

По словам Резникова, Министерство обороны рассматривало сценарий, что Россия попытается буквально окружить Украину войсками – от белорусского Бреста до российского Таганрога, по суше, на 2 морях и во временно оккупированном Крыму.

Заметьте! Алексей Резников сообщил, что не видит отвода и уменьшения количества российских войск. Однако заверил, что все части Украины находятся в боевой готовности.

"(Россияне – 24 канал) обозначили активность на временно оккупированной части Молдовы – в Приднестровье. Также ожидалось, что Россия на фоне этого устроит обострение на Востоке Украины", – отметил он.

Другие способы давления

В частности, глава Минобороны пояснил, что оккупанты будут сопровождать агрессию и другими средствами давления:

кибератаки;

минирование;

беспорядки.

Цель действий – расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались от ЕС и НАТО, и в конце концов потеряли независимость. Пока этот сценарий пытаются воплотить,

– подчеркнул министр.

Последние заявления Резникова: главное

Министр обороны заметил. что с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили 4 учебных заведения и 5 объектов гражданской инфраструктуры. Самих боевиков Резников назвал "обезьянами с гранатами".

Как рассказал глава Минобороны, если Россия признает "образование" боевиков на Донбассе, то после этого вторжение может состояться "введением так называемых миротворцев".

Высказывался Резников и относительно принудительной "эвакуации" жителей Донбасса. Он назвал это "фарсом", ведь несколько тысяч человек вывезли показательно, хотя они сами возвращаются домой.

Важно – новые развертывания войск России на территории Украины: смотрите видео