Министр на своем брифинге заявил, что уровень угрозы остается высоким, информирует 24 канал. Однако власти прогнозируют возможные сценарии для того, чтобы выбрать тактику в случае возможного наступления.
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Что может планировать Россия
По словам Резникова, Министерство обороны рассматривало сценарий, что Россия попытается буквально окружить Украину войсками – от белорусского Бреста до российского Таганрога, по суше, на 2 морях и во временно оккупированном Крыму.
"(Россияне – 24 канал) обозначили активность на временно оккупированной части Молдовы – в Приднестровье. Также ожидалось, что Россия на фоне этого устроит обострение на Востоке Украины", – отметил он.
Другие способы давления
В частности, глава Минобороны пояснил, что оккупанты будут сопровождать агрессию и другими средствами давления:
- кибератаки;
- минирование;
- беспорядки.
Цель действий – расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались от ЕС и НАТО, и в конце концов потеряли независимость. Пока этот сценарий пытаются воплотить,
– подчеркнул министр.
Последние заявления Резникова: главное
- Министр обороны заметил. что с начала обострения на Донбассе 17 февраля оккупанты повредили 4 учебных заведения и 5 объектов гражданской инфраструктуры. Самих боевиков Резников назвал "обезьянами с гранатами".
- Как рассказал глава Минобороны, если Россия признает "образование" боевиков на Донбассе, то после этого вторжение может состояться "введением так называемых миротворцев".
- Высказывался Резников и относительно принудительной "эвакуации" жителей Донбасса. Он назвал это "фарсом", ведь несколько тысяч человек вывезли показательно, хотя они сами возвращаются домой.
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