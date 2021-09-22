Предварительно, самолет мог разбиться. Сигнал с самолетом пропала примерно в 40 километрах от Хабаровска.

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Предполагается, что самолет мог разбиться в Великохехцирском природном заповеднике, неподалеку от аэропорта "Хабаровск-Новый". В том районе воздушное судно исчезло с радаров, а экипаж больше не выходил на связь.

На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет. В российском МЧС сказали, что поиски осложняются из-за ряда факторов, в частности:

плохая погода;

темное время суток.

По оценке авиадиспетчерской службы, метеоусловия в районе исчезновения Ан-26 были нелетные, видимость составляла менее 2 километров.

Что известно о самолете

Авиасудно принадлежит компании "Летные проверки и системы". Оно пропало во время технического полета по проверке наземных средств связи.