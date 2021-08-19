Эта авиакатастрофа со смертельным исходом стала уже третьей за 5 дней для россиян. 14 августа в Турции погибли 5 человек, а 17 августа уже в России – еще 3.

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МиГ-29 разбился в России: что уже известно

Истребитель МиГ-29СМТ армии России упал в Астраханской области. Как написал в телеграмме "Анатолий Штирлиц", это новейшая модификация этого самолета.

Обратите внимание: МиГ-29 летают с начала 1980-х годов, но даже сейчас эти многоцелевые истребители есть на вооружении многих стран мира, среди которых и Украина.

Министерство обороны России подтвердило, как пишут телеграмм каналы MASH и Baza , что пилот самолета погиб.

Сначала стало известно, что борт исчез с радаров около полигона Ашулук. Впоследствии в ведомстве добавили, что истребитель упал на землю в начале тренировочной программы – буквально на первом развороте.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, поэтому якобы не было угрозы взрыва, и не было угрозы для местных жителей (телеграм-канал Life Shot написал, что МиГ упал в безлюдной местности).

Причин падения пока не называют. Идет следствие.

Авиакатастрофа 18 августа – третья по 5 дней для россиян

Падение МиГ-29 в России 18 августа стало уже третьей авиакатастрофой со смертельным исходом для россиян за каких-то 5 дней:

14 августа в Турции разбился пожарный самолет, принадлежавший минобороны России. Тогда погибли 9 человек, 5 из которых были россиянами.

А 17 августа уже в России во время испытательного полета упал Ил-112В. По предварительным данным, погибли 3 члена экипажа.