В Нижнем Новгороде во время тактического обучения погиб молодой парень. Работники частного охранного агентства отрабатывали нападение на инкассаторов.

Парень играл роль нападающего, он должен был якобы выхватить сумку с деньгами. Но все пошло не по сценарию, когда один из мужчин достал пистолет.

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Как застрелили парня-инкассатора

На видео с камер наблюдения зафиксировали момент выстрела. Погибший подбежал к микроавтобусу, откуда инкассаторы выгружали сумки. В этот момент один из мужчин, стоявший в стороне, достал пистолет и выстрелил в него.

Другой мужчина, игравший роль инкассатора, увидев, что парень упал, покрутил пальцем у виска. Остальные очевидцы ушли в помещение.

Пуля попала в грудь чуть ниже сердца. Раненый не дождался скорой и скончался на руках у полицейских, прибывших на место. Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве.

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