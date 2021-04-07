В России во время обучения инкассаторов застрелили молодого парня
В Нижнем Новгороде во время тактического обучения погиб молодой парень. Работники частного охранного агентства отрабатывали нападение на инкассаторов.
Источник:телеграм-канал Mash
Парень играл роль нападающего, он должен был якобы выхватить сумку с деньгами. Но все пошло не по сценарию, когда один из мужчин достал пистолет.
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Как застрелили парня-инкассатора
На видео с камер наблюдения зафиксировали момент выстрела. Погибший подбежал к микроавтобусу, откуда инкассаторы выгружали сумки. В этот момент один из мужчин, стоявший в стороне, достал пистолет и выстрелил в него.
Другой мужчина, игравший роль инкассатора, увидев, что парень упал, покрутил пальцем у виска. Остальные очевидцы ушли в помещение.
Пуля попала в грудь чуть ниже сердца. Раненый не дождался скорой и скончался на руках у полицейских, прибывших на место. Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве.
Скандальная стрельба в поезде
Недавно в Украине произошел громкий инцидент с участием служащих Госсвязи.
- В поезде "Константиновка – Киев" ночью 6 апреля двое служащих Госспецсвязи устроили стрельбу.
- Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи. Всех пассажиров эвакуировали до прибытия правоохранителей.
- Мужчины забаррикадировались в купе и угрожали открыть огонь на поражение, если их будут брать штурмом. Спецназовцы КОРД все же задержали злоумышленников.
- В результате инцидента никто не пострадал, а мужчин уже освободили. Им грозит до 7 лет заключения.
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