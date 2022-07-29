россиянам очень нравится наблюдать, как на территории их страны "все горит, пылает". Теперь у них появилась особенная гордость – горящий газопровод.

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Пожар на центральном газопроводе оккупантов

В Челябинской области произошел пожар на газопроводе "Бухара – Урал". Огонь вспыхнул из-за разгерметизации подземного газопровода.

Пожарных на преодоление огня оккупантам не хватает, ведь не все вернулись после "командировки" в Украину.

Видео пожара на российском газопроводе:

российские пропагандисты уже кричат о том, что "пожар локализован", а угрозы населенным пунктам нет. Правда, когда им удастся ликвидировать пожар, они прогнозировать боятся.

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российские оккупанты пытались продвинуться на нескольких направлениях на Востоке. ВСУ отбили все их атаки, враг понес потери и отошел на прежние позиции.

Враг совершил массовое убийство пленных в колонии в Оленовке. Украинские разведчики сообщили о целях, которые преследовали оккупанты, совершая это кровавое военное преступление.

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