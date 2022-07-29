росіянам дуже подобається спостерігати, як на території їхньої країни "все горить, палає". Тепер в них з'явилася особливо гордість – палаючий газопровід.

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Пожежа на центральному газопроводі окупантів

У Челябінській області сталася пожежа на газопроводі "Бухара – Урал". Вогонь спалахнув через розгерметизацію підземного газопроводу.

Пожежників на подолання вогню окупантам не вистачає, адже не всі повернулися після "відрядження" в Україну.

Відео пожежі на російському газопроводі:

російські пропагандисти вже кричать про те, що "пожежа локалізована", а загрози населеним пунктам немає. Щоправда, коли їм таки вдасться ліквідувати пожежу, вони прогнозувати бояться.

Війна росії з Україною: останні новини

російські окупанти намагалися просунутися на кількох напрямках на Сході. ЗСУ відбили усі їхні атаки, ворог зазнав втрат і відійшов на попередні позиції.

Ворог здійснив масове вбивство полонених в колонії в Оленівці. Українські розвідники повідомили про цілі, які переслідували окупанти, здійснюючи цей кривавий воєнний злочин.

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