В России задержали начальника районного отделения Министерства внутренних дел в Курской области. ФСБ России обвиняет его в государственной измене, а именно в шпионаже в пользу украинских спецслужб.

О задержании российского офицера МВД со ссылкой на ФСБ России, сообщает Интерфакс.

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Как известно, задержанным является 39-летний подполковник полиции Дмитрий Борзенков. Он работал начальником районного отдела управления МВД в Курской области России.

Его задержали сотрудники ФСБ. Ныне российскому полицейскому инкриминируют государственную измену. Возможная причастность его к украинским спецслужбам является пока лишь предположением россиян.

Впрочем ФСБ утверждает, что одно из подразделений СБУ пригласило Борзенкова к "конфиденциальному сотрудничеству". Он якобы собирал и передавал Украине показания, которые являются государственной тайной для России.

К слову, Курская область является одной из самых западных и самых маленьких в России. Она имеет общую границу с Украиной и граничит с украинской Сумской областью.

Курская область России: карта