У Росії затримали начальника районного відділення Міністерства внутрішніх справ у Курській області. ФСБ Росії звинувачує його в державній зраді, а саме в шпигунстві на користь українських спецслужб.

Про затримання російського офіцера МВС з посиланням на ФСБ Росії повідомляє Інтерфакс.

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Як відомо, затриманим є 39-річний підполковник поліції Дмитро Борзенков. Він працював начальником районного відділу управління МВС у Курській області Росії.

Його затримали працівники ФСБ. Нині російському поліцейському інкримінують державну зраду. Можлива причетність його до українських спецслужб є наразі лише припущенням росіян.

Втім ФСБ стверджує, що один з підрозділів СБУ запросив Борзенкова до "конфіденційної співпраці". Він буцімто збирав і передавав Україні свідчення, що є державною таємницею для Росії.

До слова, Курська область є однією з найзахідніших і найменших у Росії. Вона має спільний кордон з Україною і межує з української Сумською областю.

Курська область Росії: карта