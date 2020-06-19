Федеральна служба безпеки Росії повідомила про затримання українця в окупованому Криму. Мешканець Запоріжжя буцімто намагався вручну переплисти затоку Сиваш, щоб потрапити на окуповану територію, а з неї – у Росію.

Про затримання українця повідомила Федеральна служба безпеки Росії, яка під час окупації працює і в Криму, повідомляє 24 канал.

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Щоправда, у повідомлення ФСБ є кілька сумнівних моментів. Найперше, згідно з повідомленням, чоловік намагався переплисти Сиваш, а коли його спіймали силовики, одразу ж продемонстрував їм український паспорт. Наявність паспорта доволі дивна для людини, що вирішила поплавати.

Затока Сиваш: карта

Ще одним цікавим моментом є те, що кінцевим місцем маршруту був не український Крим, а Пермський край Росії. Сам ж хлопець їхав туди з Запоріжжя.

Просто для порівняння – відстань від Запоріжжя до Пермі становить трохи більше як 2 тисячі 250 кілометрів. Якщо ж робити це, наприклад через Сімферополь, тоді відстань становитиме аж 3 тисячі 200 кілометрів. Непогано так скоротив шлях.

Про хлопця, крім того, що він з Запоріжжя, відомо також, що йому 33 роки, а в Пермський край він буцімто їхав до друзів. Наразі його затримали на 48 годин.

Дорога з Запоріжжя у Перм: карта