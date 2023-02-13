Российский политолог Сергей Марков считает, что государство-агрессор "ведет войну с равным по силе противником". Об этом информирует 24 Канал.

Обратите внимание Путин планирует наступать по нескольким направлениям и снова хочет взять Киев, – Моравецкий

России придется "брать" Киев 25 лет

Так, политолог заявил, что "вторая армия мира" не была готова к такому противостоянию, а украинская ПВО не дала оккупантам захватить воздушное пространство над нашей страной.

Наши самолеты не летают на территории противника. Они подлетают к границе, чтобы их не сбили, выпускают пару ракет и уходят,

– заявил Марков.

По прогнозам политолога, Киев Россия "сможет взять лет через 25". Такие выводы он делает, опираясь на то, что оккупанты не могут захватить города в Луганской и Донецкой областях.

"Если поселки типа Соледара и Бахмута брать по несколько месяцев, то мы дойдем до Киева через 10 или 25 лет", – говорит Марков, даже не зная, что Соледар и Бахмут – это города, а не поселки.

Почему провалились планы России "взять Киев за 3 дня"

Ранее представитель СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что Путин действительно хотел захватить Киев за условные три дня. Для этого планировалось использовать весь арсенал и все инструменты Кремля: от военных до диверсионных групп и агентов влияния.

Россияне назначили роли даже частным охранным структурам. И благодаря тому, что СБУ сыграла на опережение, большинство из этого Кремль не смог реализовать.