В ведомстве страны-агрессора отметили, что ноту протеста вручили 21 марта. Кроме того, там отметили, что объявили послу демарш.

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Такие заявления американского президента, которые недостойны государственного деятеля такого уровня, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что враждебные действия, предпринимаемые против России, подвергнутся решительному и твердому сопротивлению.
– заявили в МИД россии.

Также работники рашистского режима повторили послу США обвинения, что якобы российским дипломатам не дают работать в Вашингтоне, и требовали прекратить провокации.

Что сказал Байден о российском диктаторе

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