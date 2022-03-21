У відомстві країни-агресорки зазначили, що ноту протесту вручили 21 березню. Крім того, там зазначили, що оголосили послу демарш.
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Такі заяви американського президента, які є негідними для державного діяча такого рівня, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву. Попередили, що ворожі дії, які здійснюють проти Росії, наразяться на рішучий та твердий опір,
– заявили в МЗС росії.
Також працівники рашистського режиму повторили послу США звинувачення, що нібито російським дипломатам не дають працювати у Вашингтоні, і вимагали припинити провокації.
Що сказав Байден про російського диктатора
- 16 березня Байден під час спілкування з журналістами в кулуарах назвав Путіна "воєнним злочинцем".
- 17 березня, під час святкування Дня святого Патрика, Байден сказав, що Росію очолює "кривавий диктатор і чистий головоріз".
- А у 2021 році Байден назвав Путіна вбивцею.
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