Оно установлено на сетях операторов связи под надзором "Роскомнадзора". Председатель "Союза защиты интернета" Михаил Климарев поделился с 24 Каналом, каковы реальные последствия от этого решения.

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Климарев рассказал, что более 100 миллионов россиян регулярно пользуются ютубом. Поэтому Кремль решил нарушить нормальное функционирование платформы, что уже приводит к различным "спецэффектам".

Так, были сбои на почте "mail.ru", к тому же они происходят регулярно с тех пор, как Россия начала проворачивать такие действия. Хотя уже звучали заявления, в частности от российского аналитика Эльдара Мутразина, что якобы замедление отменят в ближайшее время. Однако ему лучше не верить, считает Михаил Климарев.

Ютуб еще даже не заблокировали, но уже все сыпется. Учитывая расчеты процессов в экономике, полная блокировка ютуба будет стоить России примерно 23 миллиона долларов в сутки,

– отметил он.

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Более 25 – 40% всего трафика в интернете приходится на ютуб. Если он остановится, как минимум операторы связи потеряют огромные деньги. Также будут отваливаться различные сервисы, а магистральные сети будут перегружены. Поскольку люди будут пытаться как-то к ним подключиться.