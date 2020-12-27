В России запретили 4 архивных видео о войне в Чечне, – СМИ
Суд Северо-Кавказского города Нальчик 27 декабря запретил 4 архивных видео о вооруженных конфликтах в Чечне в 1990-х и 2000-х годах. Материалы якобы пропагандируют жестокость.
Видеозаписи принадлежат информационному агентству Associated Press. Об этом сообщает "МБХ медиа".
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О каких именно видео речь
► Одно из запрещенных видео показывает пленных российских военных в 1995 году.
► В материале, который посмотрели почти 2 миллиона раз, офицер Российской Федерации раскритиковал российскую тактику в войне. Кроме этого, он признался, что с ним обращались "очень странно".
► Еще одна запись, снятая в 1995 году, демонстрирует последствия наступлений российской армии на чеченские города Грозный, Аргун и Шали.
Что говорит суд
Суд считает, что видеозаписи "способствуют совершению незаконной деятельности", могут спровоцировать "негативные социальные, экономические и другие последствия" и нарушить "право граждан на проживание в правовом государстве, гарантированное конституцией".
Война в Чечне: что известно
- В Чечне было 2 войны с участием Российской Федерации – в декабре 1994 года и в августе 1999 года.
- Первая закончилась мирным соглашением, которое предоставило республике значительную автономию, в августе 1996 года. Вторая формально завершилась в апреле 2009 года, когда Россия объявила об окончании "контртеррористической операции" в республике.
- В конфликтах погибли десятки тысяч гражданских.
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