Суд Северо-Кавказского города Нальчик 27 декабря запретил 4 архивных видео о вооруженных конфликтах в Чечне в 1990-х и 2000-х годах. Материалы якобы пропагандируют жестокость.

Видеозаписи принадлежат информационному агентству Associated Press. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Обратите внимание Россия стесняется своих "героев": у убитых на Донбассе военных – другие фамилии

О каких именно видео речь

► Одно из запрещенных видео показывает пленных российских военных в 1995 году.

► В материале, который посмотрели почти 2 миллиона раз, офицер Российской Федерации раскритиковал российскую тактику в войне. Кроме этого, он признался, что с ним обращались "очень странно".

► Еще одна запись, снятая в 1995 году, демонстрирует последствия наступлений российской армии на чеченские города Грозный, Аргун и Шали.

Что говорит суд

Суд считает, что видеозаписи "способствуют совершению незаконной деятельности", могут спровоцировать "негативные социальные, экономические и другие последствия" и нарушить "право граждан на проживание в правовом государстве, гарантированное конституцией".

Война в Чечне: что известно