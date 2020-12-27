Суд північно-кавказького міста Нальчик 27 грудня заборонив 4 архівні відео про збройні конфлікти в Чечні в 1990-х і 2000-х роках. Матеріали нібито пропагують жорстокість.

Відеозаписи належать інформаційному агентству Associated Press. Про це повідомляє "МБХ медіа".

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Про які саме відео мовиться

► Одне зі заборонених відео показує полонених російських військових в 1995 році.

► В матеріалі, який переглянули майже 2 мільйони разів, офіцер Російської Федерації розкритикував російську тактику у війні. Окрім цього, він зізнався, що з ним поводились "дуже дивно".

► Ще один запис, відзнятий у 1995 році, демонструє наслідки наступів російської армії на чеченські міста Грозний, Аргун та Шалі.

Що каже суд

Суд вважає, що відеозаписи "сприяють вчиненню незаконної діяльності", можуть спровокувати "негативні соціальні, економічні та інші наслідки" та порушити "право громадян на проживання в правовій державі, гарантоване конституцією".

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