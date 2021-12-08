Гражданин России воевал на стороне Украины до 2019 года. Однако на родине его пытаются судить заочно.

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В чем обвиняют Королева

В Следственном комитете России инкриминируют Антону Королеву "пропаганду идей национал-социализма" и "вступление в националистический батальон" в Украине. В целом российские правоохранители назвали его "экстремистом" и "наемником".

Однако Королев сейчас не в России, из-за чего судить его могут только заочно. Следователи сообщали, что посылали в Украину запрос на экстрадицию своего гражданина. Но, ожидаемо, человека, который сопротивлялся оккупантам, Кремль не получил.

Тем не менее, в России продолжают "дело" Королева.

Что известно об Антоне Королеве

После начала войны на Донбассе гражданин России Антон Королев приехал в Украину и вступил в ряды батальона "Азов".

На военных полигонах Королев прошел учебу, после чего уехал на Донбасс. Там он воевал против оккупантов.

Антон Королев с 2015 по 2019 годы воевал на Донбассе на украинской стороне.

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