Как он оказался в Украине и почему решил защищать ее от российских оккупантов, Денис Шелер рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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"Когда началась Революция достоинства – я сразу понял причину, смысл и цель"
Денис Шелер общается исключительно на украинском, хотя говорит, что до войны не знал его и не понимал. Рассказывает, что Украина интересовала его и до Революции достоинства через исторические связи.
Когда началась Революция достоинства – я сразу понял причину, смысл и цель. В Хорватии я вышел на контакт с некоторыми людьми из патриотических движений в Украине. В конце Майдана, после аннексии Крыма, когда стало понятно, что это не закончится Евромайданом, что это будет иметь дальнейший след, когда началась война, – я просто принял решение поехать в Украину,
– отметил "Пена".
Кроме войны в Хорватии, Шелер прошел много курсов специальной подготовки. Мужчина считал, что имеет опыт, который может быть нужен Украине. В интернете он нашел электронную почту Министерства обороны Украины, связался и на английском языке написал письмо, что "готов поехать".
Разведчик полка "Азов" Денис Шелер / Фото из фейсбука Шелера
Шелер уточнил, что сценарий всего того, что происходило в Украине, напоминал сценарий того, что происходило на Балканах с 90-х годов 20-го века.
Одна страна со своими имперскими желаниями, как и в Украине, так и там хотела забрать территорию у другой страны. Я конкретно говорю о Сербии и войне в Хорватии. Я сразу понял. Это сразу было понятно, что это открытая агрессия со стороны Российской Федерации,
– подчеркнул мужчина.
Как началась война в ХорватииВ начале 1992 года в сепаратистскую "Республику Сербская Краина", которую провозгласили сербы на территории Хорватии, ООН ввела миротворческие войска. Загребу не удалось вернуть самопровозглашенную "республику" в состав Хорватии политическим путем. Поэтому в 1995-м хорватские власти начали военную операцию против сепаратистов. Война в конечном итоге привела к обретению государственной независимости на всей хорватской территории.
"Я дал свое слово"
Ответа от Минобороны мужчина не получил, но в мае 2014 года он узнал, что есть полк "Азов", который принимает в свои ряды иностранных добровольцев. "Пена" вспоминает, что его семья "не очень была рада, что он уезжает". Однако, говорит мужчина, "я такой человек, что если приму решение, то иду до конца. Поэтому это просто был факт и они знали, что меня не откажут от того".
Я дал свое слово, как и друзьям, с которыми договорился, что пойду, так и "Азову". Не могу сказать, что они (родные) рады или гордятся тому, что я был там, что помог, сколько смог. Я думаю, что это было страшнее для них, чем для меня,
– добавил военный.
Однако вся семья поддерживала его, а впоследствии родные сами приняли проукраинскую позицию и распространяют ее по Хорватии. Поддерживали разведчика и граждане Хорватии. К Шелеру обратилось еще несколько человек, которые разделяли его взгляды относительно Украины, и они начали подготовку – тренировались, собирали помощь для полка, в частности, медицинское снаряжение, военную форму.
Шелер рассказал, что дал слово "Азову" / Фото из личного архива Шелера
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В частности, в его группе было семь человек, а в целом в Украину поехало более 20 хорватских граждан. Свой путь они начали с базы "Азова", которая была в отеле "Казацкий" в Киеве.
Что такое "Казацкий дом"Хаб социальных, волонтерских и образовательных проектов по адресу переулок Шевченко, 5 в Киеве. Место, где проводятся кинопоказы, лекции, функционирует художественная студия и библиотека. Ранее в "Казацком доме" функционировал рекрутинговый пункт батальона, а впоследствии Полка специального назначения "Азов". Там принимали присягу и оттуда отправлялись на фронт бойцы, показавшие себя при обороне Мариуполя, Иловайской и Широкинской операциях и многих других.
"Я – бывший футбольный фанат"
По словам Шелера, добровольцы из Хорватии не были его друзьями раньше. Однако, это были его знакомые футбольные фанаты.
Я – бывший футбольный фанат. Более 20 лет я болельщик футбольной команды "Динамо – Загреб". Был очень активным в секторе и, между прочим, здесь, на западе, был как один из лидеров нашей группировки. И в конце я стал одним из тех, кто причастен к тому, что сегодня мы имеем братские отношения между фанатами "Динамо – Киев" и "Динамо – Загреб",
– рассказал мужчина.
По словам Дениса Шелера, в Украину поехало более 20 хорватов / Фото из фейсбука Шелера
"Я был готов к тому, куда я иду"
На войну в Украину мужчина со своей группой приехал в 2015 году и сразу "пошли на Широкино". В частности, участвовал в боях за Широкино, Водяное, Чермалык, Пищевик, Павлополь, Гранитное, под Волновахой. Денис Шелер уточнил, что это не первая его война, поэтому особых впечатлений не было.
Я был готов к тому, куда я иду, и у меня был опыт. Поэтому, по факту, эмоций у меня не было, как таковых. Я много разговаривал с участниками боевых действий на Востоке, как из "Азова", так и из других подразделений. Мне было легче, чем украинским ребятам. А стресс – он одинаковый, он является постоянным, но я не помню, чтобы что-то было такое страшное,
– вспомнил боец.
Воин был готов к тому, куда идет / Фото из фейсбука Дениса Шелера
Мужчина рассказал, что с войны в Украине помнит добрых друзей, побратимов как из "Азова", так и из других подразделений. Говорит, что часто шутили даже тогда, когда действовали в серой зоне и в тылу врага. Однако были и тяжелые дни, в частности, когда кто-то из подразделения погибал. Но каждая потеря в подразделении была "дополнительной мотивацией оставаться и дальше".
Конечно, это были трудные моменты. Но мы все понимали, что это война и это может произойти с каждым из нас. Потери в подразделении давали мне уверенность, что я сделал правильно, что поехал в Украину и помогаю, сколько могу,
– отметил Шелер.
"Просто в течение времени вы видите, как эти люди из детей становятся взрослыми"
Разведчик рассказал, что приехал на войну в зрелых годах. Поэтому война особого влияния на его взгляды и ценности не имела. Мужчина вспоминает, что "заметил то, что напомнило ему войну в Хорватии".
Я увидел "Азов". Туда приходили ребята, которым было по 18 – 20 лет. Когда ты видишь, как они меняются, не то, что они поехали на передовую и изменились... А просто в течение времени вы видите, как эти люди из детей становятся взрослыми. Понимаете, они оставили свой дом, как дети. И через два года ты общаешься с ними и видишь, что реально общаешься с людьми, которые, как минимум, на 15 лет старше в своих мыслях и поведении,
– добавил разведчик.
На войну приходили 18-летние дети / Фото из фейсбука Дениса Шелера
"Мы там были – нас там не было"
Шелер рассказал, что сначала хотел переехать в Украину. Но покинул службу по нескольким причинам. Основная – отношение государства Украины к иностранцам, которые его защищали. Говорит, "что никогда не жаловался, но шесть лет был не оформлен, не имел медицинских и иных прав". Не получил вид на жительство.
Когда ты не оформлен, то есть много минусов: медицинское страхование, рабочий стаж. По факту "Мы там были – нас там не было". Это и была причина, почему я покинул службу. Но поставлю акцент, что не из-за отношения побратимов и не из-за людей, которых я там встретил на войне. Это просто вопрос к государству и бюрократическому аппарату,
– уточнил разведчик.
По словам Шелера, Хорватия официально не имеет претензий к тем, кто воевал за Украину, ведь он был волонтером в военном формировании Нацгвардии Украины, которая под командованием МВД, а значит – в официальной структуре. Кроме того, Хорватия имеет четкую позицию относительно аннексии Россией Крыма.
Официально для хорватского Правительства позиция в течение последних 7 лет является, что Крым – это Украина. Хорватия хоть и маленькая по населению, но это одна из пяти стран, которая больше всего помогает Украине – лечение раненых, помощь семьям, детям, предоставление средств на помощь Украине. Также немало украинских военных проходило спецвышкол в Хорватии,
– добавил доброволец.
Как закончить войну?
По мнению Дениса Шелера, главная проблема заключается в том, что "с первого дня войны у Украины нет стратегии, понимания того, что вообще делается с Донбассом".
Если бы там была какая-то понятная и четкая стратегия, то военные бы очень хорошо знали, что им делать. Вы сами являетесь свидетелями того, как запрещают стрелять. Так война не ведется. Здесь Украина, как государство, поставила своих ребят сидеть, гнить в окопах на смерть и запретила им бороться за собственную жизнь. Это по факту так и есть,
– уверен разведчик.
Украине не хватает четкой стратегии по войне на Донбассе / Фото из личного архива Дениса Шелера
"На войне цветов нет – есть только черное и белое, есть враг и есть наши"
"Пена" вспомнил, что в 2018 году на Мариупольском направлении была уничтожена вся артиллерия сепаратистов.
Мне никто ничего не может сказать, ни президент Украины, ни министр, потому что я был там и я знаю. Даже сепаратисты уволили с должности своего начальника артиллерии из-за тех потерь. И что мы сделали? Ничего. Ничего не произошло. И вместо того, чтобы сделать как минимум шаг или два вперед и освободить этот кусок земли, мы ничего не сделали,
– возмутился мужчина.
По его словам, за то время приказом Главнокомандующего полк "Азов" сняли с передовых. Шелер рассказал, что линию осталась держать морская пехота, которая пришла на помощь.
Их там оставили и через две недели сепаратисты привезли снова артиллерию и продолжили обстреливать наши позиции. Значит здесь есть вопросы не к бойцам и не к командирам полков или бригад. Первый вопрос надо поставить к президенту, к министру обороны, к начальнику Генштаба – что вы хотите и что вы делаете?
– отметил Шелер.
Он подчеркнул, что "на войне цветов нет, есть только черное и белое, есть враг и есть наши". Те люди, добавил мужчина, которые должны были заниматься политикой и военной стратегией, сами не знают, что делать и в этом кроется самая большая проблема.
На войне цветов нет, есть только черное и белое, есть враг и есть наши, считает боец / Фото из личного архива Дениса Шелера
Тем настоящим украинцам, за которых я воевал и рисковал жизнью, я могу пожелать только всего наилучшего. А тем другим украинцам, которые Украиной пользуются только тогда, когда им выгодно, для пиара и заработка, – пусть они сами подумают. Потому что я, даже иностранец, хорошо понимаю, какое количество людей, проживающих на территории Украины, имеет не то мнение и позицию, которую должны были бы иметь граждане Украины, которая находится в состоянии войны,
– подчеркнул разведчик.
Какова цена вашего мирного неба?
Денис Шелер говорит, что у мирного неба нет цены. По его словам, мирное небо в Украине оплачено кровью, потом, слезами и сверхчеловеческими усилиями бойцов, болью, разрушенным здоровьем защитников, уничтоженными семьями, городами.
Для кого-то это просто мирное небо. Для тех, которые берегут его, это мирное небо, к которому путь идет через ад,
– отметил Денис Шелер.
В рядах батальона "Азов" также служили граждане Грузии, Швеции, Словакии, Чехии, Великобритании, США, Беларуси, России.