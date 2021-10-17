Как он оказался в Украине и почему решил защищать ее от российских оккупантов, Денис Шелер рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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"Когда началась Революция достоинства – я сразу понял причину, смысл и цель"

Денис Шелер общается исключительно на украинском, хотя говорит, что до войны не знал его и не понимал. Рассказывает, что Украина интересовала его и до Революции достоинства через исторические связи.

Когда началась Революция достоинства – я сразу понял причину, смысл и цель. В Хорватии я вышел на контакт с некоторыми людьми из патриотических движений в Украине. В конце Майдана, после аннексии Крыма, когда стало понятно, что это не закончится Евромайданом, что это будет иметь дальнейший след, когда началась война, – я просто принял решение поехать в Украину,

– отметил "Пена".

Кроме войны в Хорватии, Шелер прошел много курсов специальной подготовки. Мужчина считал, что имеет опыт, который может быть нужен Украине. В интернете он нашел электронную почту Министерства обороны Украины, связался и на английском языке написал письмо, что "готов поехать".



Разведчик полка "Азов" Денис Шелер / Фото из фейсбука Шелера

Шелер уточнил, что сценарий всего того, что происходило в Украине, напоминал сценарий того, что происходило на Балканах с 90-х годов 20-го века.

Одна страна со своими имперскими желаниями, как и в Украине, так и там хотела забрать территорию у другой страны. Я конкретно говорю о Сербии и войне в Хорватии. Я сразу понял. Это сразу было понятно, что это открытая агрессия со стороны Российской Федерации,

– подчеркнул мужчина.

Как началась война в Хорватии В начале 1992 года в сепаратистскую "Республику Сербская Краина", которую провозгласили сербы на территории Хорватии, ООН ввела миротворческие войска. Загребу не удалось вернуть самопровозглашенную "республику" в состав Хорватии политическим путем. Поэтому в 1995-м хорватские власти начали военную операцию против сепаратистов. Война в конечном итоге привела к обретению государственной независимости на всей хорватской территории.

"Я дал свое слово"

Ответа от Минобороны мужчина не получил, но в мае 2014 года он узнал, что есть полк "Азов", который принимает в свои ряды иностранных добровольцев. "Пена" вспоминает, что его семья "не очень была рада, что он уезжает". Однако, говорит мужчина, "я такой человек, что если приму решение, то иду до конца. Поэтому это просто был факт и они знали, что меня не откажут от того".

Я дал свое слово, как и друзьям, с которыми договорился, что пойду, так и "Азову". Не могу сказать, что они (родные) рады или гордятся тому, что я был там, что помог, сколько смог. Я думаю, что это было страшнее для них, чем для меня,

– добавил военный.

Однако вся семья поддерживала его, а впоследствии родные сами приняли проукраинскую позицию и распространяют ее по Хорватии. Поддерживали разведчика и граждане Хорватии. К Шелеру обратилось еще несколько человек, которые разделяли его взгляды относительно Украины, и они начали подготовку – тренировались, собирали помощь для полка, в частности, медицинское снаряжение, военную форму.



Шелер рассказал, что дал слово "Азову" / Фото из личного архива Шелера

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В частности, в его группе было семь человек, а в целом в Украину поехало более 20 хорватских граждан. Свой путь они начали с базы "Азова", которая была в отеле "Казацкий" в Киеве.

Что такое "Казацкий дом" Хаб социальных, волонтерских и образовательных проектов по адресу переулок Шевченко, 5 в Киеве. Место, где проводятся кинопоказы, лекции, функционирует художественная студия и библиотека. Ранее в "Казацком доме" функционировал рекрутинговый пункт батальона, а впоследствии Полка специального назначения "Азов". Там принимали присягу и оттуда отправлялись на фронт бойцы, показавшие себя при обороне Мариуполя, Иловайской и Широкинской операциях и многих других.

"Я – бывший футбольный фанат"

По словам Шелера, добровольцы из Хорватии не были его друзьями раньше. Однако, это были его знакомые футбольные фанаты.

Я – бывший футбольный фанат. Более 20 лет я болельщик футбольной команды "Динамо – Загреб". Был очень активным в секторе и, между прочим, здесь, на западе, был как один из лидеров нашей группировки. И в конце я стал одним из тех, кто причастен к тому, что сегодня мы имеем братские отношения между фанатами "Динамо – Киев" и "Динамо – Загреб",

– рассказал мужчина.