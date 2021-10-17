Як він опинився в Україні та чому вирішив захищати її від російських окупантів, Деніс Шелер розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Читайте Мені довелося хоронити одного за одним, – інтерв'ю з військовим капеланом Андрієм Зелінським

"Коли почалася Революція гідності – я одразу зрозумів причину, сенс і мету"

Деніс Шелер спілкується виключно українською, хоча каже, що до війни не знав її та не розумів. Розповідає, що Україна цікавила його і до Революції гідності через історичні зв'язки.

Коли почалася Революція гідності – я одразу зрозумів причину, сенс і мету. В Хорватії я вийшов на контакт з деякими людьми з патріотичних рухів в Україні. Наприкінці Майдану, після анексії Криму, коли стало зрозуміло, що це не закінчиться Євромайданом, що це матиме подальший слід, коли розпочалася війна, – я просто прийняв рішення поїхати в Україну,

– зазначив "Пєна".

Крім війни в Хорватії, Шелер пройшов багато курсів спеціальної підготовки. Чоловік вважав, що має досвід, який може бути потрібний Україні. В інтернеті він знайшов електронну пошту Міністерства оборони України, зв'язався та англійською мовою написав листа, що "готовий поїхати".

Розвідник полку "Азов" Деніс Шелер / Фото з фейсбуку Шелера

Шелер уточнив, що сценарій всього того, що відбувалося в Україні нагадував сценарій того, що відбувалося на Балканах від 90-х років 20-го століття.

Одна країна зі своїми імперськими бажаннями, як і в Україні, так і там хотіла забрати територію в іншої країни. Я конкретно говорю про Сербію та війну у Хорватії. Я одразу зрозумів. Це одразу було зрозуміло, що це відкрита агресія з боку Російської Федерації,

– наголосив чоловік.

Як почалася війна у Хорватії На початку 1992 року в сепаратистську "Республіку Сербська країна", яку проголосили серби на території Хорватії, ООН ввела миротворчі війська. Загребу не вдалося повернути самопроголошену "республіку" до складу Хорватії політичним шляхом. Тому в 1995-му хорватська влада розпочала воєнну операцію проти сепаратистів. Війна в кінцевому підсумку призвела до здобуття державної незалежності на всій хорватській території.

"Я дав своє слово"

Відповіді від Міноборони чоловік не отримав, але у травні 2014 року він дізнався, що є полк "Азов", який приймає до своїх лав іноземних добровольців. "Пєна" пригадує, що його родина "не дуже була рада, що він їде". Однак, каже чоловік, "я така людина, що якщо прийму рішення, то йду до кінця. Тому це просто був факт і вони знали, що мене не відмовлять від того".

Я дав своє слово, як і друзям з якими домовився, що піду, так і "Азову". Не можу сказати, що вони (рідні) раді чи пишаються тому, що я був там, що допоміг, скільки зміг. Я думаю, що це було страшніше для них, ніж для мене,

– додав військовий.

Однак уся родина підтримувала його, а згодом рідні самі прийняли проукраїнську позицію та розповсюджують її по Хорватії. Підтримували розвідника й громадяни Хорватії. До Шелера звернулося ще кілька людей, які розділяли його погляди щодо України й вони почали підготовку – тренувалися, збирали допомогу для полку, зокрема, медичне спорядження, військову форму.

Шелер розповів, що дав слово "Азову" / Фото з особистого архіву Шелера

​Цікаво Чим більше часу проходить, тим болючіше, – історія ветерана АТО з Луганська

Зокрема, в його групі було сім людей, а загалом в Україну поїхало понад 20 хорватських громадян. Свій шлях вони розпочали з бази "Азову", яка була у готелі "Козацький" у Києві.

Що таке "Козацький дім" Хаб соціальних, волонтерських та освітніх проєктів за адресою провулок Шевченка, 5 у Києві. Місце, де проводяться кінопокази, лекції, функціонує художня студія та бібліотека. Раніше в "Козацькому домі" функціонував рекрутинговий пункт батальйону, а згодом Полку спеціального призначення "Азов". Там приймали присягу та звідти відправлялися на фронт бійці, що показали себе при обороні Маріуполя, Іловайській та Широкинській операціях та багатьох інших.

"Я – колишній футбольний фанат"

За словами Шелера, добровольці з Хорватії не були його друзями раніше. Однак, це були його знайомі футбольні фанати.

Я – колишній футбольний фанат. Понад 20 років я вболівальник футбольної команди "Динамо – Загреб". Був дуже активним у секторі та, між іншим, тут, на заході, був як один з лідерів нашого групування. І наприкінці я став одним з тих, хто причетний до того, що сьогодні ми маємо братські відносини між фанатами "Динамо – Київ" та "Динамо – Загреб",

– розповів чоловік.