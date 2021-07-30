Взрыв на химзаводе в России

Инцидент произошел вечером 29 июля на предприятии "Комбинат "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

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По предварительной информации, загорелось оборудование в одном из цехов завода, затем прогремел взрыв.

  • Рабочие, которые там находились, не успели покинуть помещение.

Что известно о пострадавших

РосСМИ сообщают о семи пострадавших – их доставили в больницу с тяжелыми химическими ожогами.

  • Также пишут о том, что один из работников предприятия умер.

Пострадавшие – практически новички, которые не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности.