Вибух на хімзаводі у Росії
Інцидент стався ввечері 29 липня на підприємстві "Комбінат "Каменський" у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.
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За попередньою інформацією, загорілося обладнання в одному з цехів заводу, потім пролунав вибух.
- Робітники, які там перебували, не встигли покинути приміщення.
Що відомо про потерпілих
РосЗМІ повідомляють про сімох постраждалих – їх доправили до лікарні з важкими хімічними опіками.
- Також пишуть про те, що один з працівників підприємства помер.
Потерпілі – практично новачки, які не повинні були перебувати у зоні з таким високим рівнем небезпеки.