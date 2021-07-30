Вибух на хімзаводі у Росії

Інцидент стався ввечері 29 липня на підприємстві "Комбінат "Каменський" у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Читайте також Потужний вибух прогримів у Німеччині на заводі: фото, відео

За попередньою інформацією, загорілося обладнання в одному з цехів заводу, потім пролунав вибух.

Робітники, які там перебували, не встигли покинути приміщення.

Що відомо про потерпілих

РосЗМІ повідомляють про сімох постраждалих – їх доправили до лікарні з важкими хімічними опіками.

Також пишуть про те, що один з працівників підприємства помер.

Потерпілі – практично новачки, які не повинні були перебувати у зоні з таким високим рівнем небезпеки.