В России жительница Новой Москвы пыталась убить своих 3 детей. Женщина вывезла несовершеннолетних в лес вблизи поселка Сосненское, там раздела их догола и бросила умирать на морозе.

По информации российских СМИ, спас детей мужчина, который стал случайным свидетелем того, что происходило. В это время он гулял на месте происшествия с собакой.

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Что известно о состоянии детей

Неравнодушный мужчина вызвал на место происшествия полицейских, которые госпитализировали несовершеннолетних в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у детей разные степени обморожения.

Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.

Полиция задержала женщину

Полицейским удалось задержать женщину. По словам представителя следственного комитета по Москве правоохранители в ближайшее время должны проверить психическое состояние москвички. Ее также госпитализировали.

Против женщины открыли уголовное производство за покушение на убийство своих 3 детей.

Сосненское под Москвой: карта