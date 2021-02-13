Вывезла в лес и раздела догола: в России женщина бросила умирать своих 3 детей на морозе
В России жительница Новой Москвы пыталась убить своих 3 детей. Женщина вывезла несовершеннолетних в лес вблизи поселка Сосненское, там раздела их догола и бросила умирать на морозе.
Источник:24 канал
По информации российских СМИ, спас детей мужчина, который стал случайным свидетелем того, что происходило. В это время он гулял на месте происшествия с собакой.
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Что известно о состоянии детей
Неравнодушный мужчина вызвал на место происшествия полицейских, которые госпитализировали несовершеннолетних в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у детей разные степени обморожения.
Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ИВЛ.
Полиция задержала женщину
Полицейским удалось задержать женщину. По словам представителя следственного комитета по Москве правоохранители в ближайшее время должны проверить психическое состояние москвички. Ее также госпитализировали.
Против женщины открыли уголовное производство за покушение на убийство своих 3 детей.
Сосненское под Москвой: карта
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