У Росії жителька Нової Москви намагалася вбити своїх 3 дітей. Жінка вивезла неповнолітніх у ліс поблизу селища Сосненське, там роздягнула їх догола та кинула помирати на морозі.

За інформацією російських ЗМІ, врятував дітей чоловік, який став випадковим свідком того, що відбувалося. У цей час він гуляв на місці події зі собакою.

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Що відомо про стан дітей

Небайдужий чоловік викликав на місце події поліцейських, які госпіталізували неповнолітніх до медичного закладу. Лікарі діагностували у дітей різні ступені обмороження.

Один із неповнолітніх перебуває у тяжкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Поліція затримала жінку

Поліцейським вдалося затримати жінки. За словами представника слідчого комітету по Москві правоохоронці найближчим часом мають перевірити психічний стан москвички. Її також госпіталізували.

Проти жінки відкрили кримінальне провадження за замах на вбиство своїх 3 дітей.

Сосненське під Москвою: карта