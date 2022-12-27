Величие "второй армии мира" за 10 месяцев полномасштабного вторжения успели увидеть по всему миру. Но не россияне, которые считают, что у них действительно самое сильное и боеспособное войско. Единицы, рассказывает 24 канал, отрицающие это, нарываются на агрессию дикого стада.

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Выразила сомнение в "величии России"

Ролик, о котором мы расскажем дальше, был снят еще 16 декабря и выложен в местные паблики. До нас он дошел с определенным опозданием. Но это не мешает продемонстрировать, против какого народа мы сражаемся.

Итак, женщина преклонного возраста ехала в автобусе и приняла участие в обсуждении так называемой "спецоперации". Произошло это в городе Долгопрудном, что под Москвой. Бабушка рассказала, что дважды при жизни побывала в Украине, но отношения к ней не имеет.

В то же время она раскритиковала обеспечение "мобиков", которых гонят на верную смерть. Также эмоционально отмечала, что российское войско разграблено. Таким образом, эта барышня выразила сомнение в том, что Россия таки "великая страна".

Я говорю: "Империя. Империя такая на табуретках",

– подчеркнула она.

В какой-то момент из соседнего кресла встает мужчина и начинает дергать бабушку. Он ее силой вытащил из салона автобуса и во время остановки транспортного средства вытолкал на улицу.

В России женщину силой выбросили из автобуса: смотрите видео

Традиционно для этой "большой страны" никто не помог женщине. Пытался что-то возразить парень. Мол, нельзя так обращаться с бабушкой, но его никто не послушал.

Проблемы россиян из-за войны только растут